В СК призвали жителей Тверской области усилить контроль за безопасностью детей

Ведомство призывает граждан регулярно проверять исправность печного и газового оборудования. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В преддверии пожароопасного периода региональное управление Следственного комитета напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности в жилых помещениях.

Основными причинами возгораний в домах и квартирах эксперты называют неосторожное обращение с огнем, использование неисправных или самодельных отопительных приборов, а также перегрузку электрических сетей. Особую опасность представляют ночные пожары, когда очаг возгорания обнаруживается слишком поздно.

Следователи подчеркивают, что дети часто остаются без присмотра, а их игры с огнем нередко перерастают в серьезные инциденты. Родителям настоятельно рекомендуется проводить с несовершеннолетними беседы о вреде и опасности огня, чтобы сформировать у них чувство ответственности.