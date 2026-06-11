Джаз и стихи Пушкина объединили зрителей на фестивале в Торжке

Музей организовал масштабную программу с участием звезд театра и музыки. Фото: tverigrad.ru.

Торжок отметил 55-летие традиции проведения Пушкинских праздников поэзии необычным форматом: в парке ВИЭМ прошел фестиваль «Здесь был Пушкин». Программа вечера стала синтезом эпох, где виртуозный аккомпанемент джазового оркестра под управлением Бориса Фрумкина дополнил чтение стихов и писем поэта.

Как сообщает tverigrad.ru, художественный руководитель оркестра отметил, что музыка джаза своей свободой и импровизацией созвучна характеру самого классика. Зрители с восторгом приняли выступление, признаваясь, что вечер вдохновил их на перечитывание знакомых произведений.

Помимо музыкальной части, гости смогли оценить экспозицию «Пушкин на все времена», созданную мастерами творческого объединения «ЭпиЦентр кукол», которая наглядно воплотила образы героев из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и других сказочных произведений.