Две мины времен Великой Отечественной войны обезвредили в Ржевском округе

81-миллиметровые мины после изъятия перед отправкой на полигон для утилизации. Фото: МЧС Тверской области.

Специалисты аварийно-спасательной службы Тверской области провели операцию по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Две мины калибра 81 миллиметр были найдены 11 июня 2026 года в окрестностях деревни Митьково Ржевского муниципального округа. После обнаружения взрывоопасные предметы были изъяты и вывезены на специализированный полигон.

Силами группы специальных взрывных работ находки были полностью ликвидированы в контролируемых условиях. Угроза для местных жителей устранена.