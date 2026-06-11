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НовостиОбщество11 июня 2026 8:37

Две мины времен Великой Отечественной войны обезвредили в Ржевском округе

Группа специальных взрывных работ МЧС Тверской области ликвидировала опасные находки, обнаруженные в районе деревни Митьково
Антон ПАЛЬЧИКОВ
81-миллиметровые мины после изъятия перед отправкой на полигон для утилизации. Фото: МЧС Тверской области.

81-миллиметровые мины после изъятия перед отправкой на полигон для утилизации. Фото: МЧС Тверской области.

Специалисты аварийно-спасательной службы Тверской области провели операцию по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Две мины калибра 81 миллиметр были найдены 11 июня 2026 года в окрестностях деревни Митьково Ржевского муниципального округа. После обнаружения взрывоопасные предметы были изъяты и вывезены на специализированный полигон.

Силами группы специальных взрывных работ находки были полностью ликвидированы в контролируемых условиях. Угроза для местных жителей устранена.