Тверской клуб «Валдай» завоевал золото Кубка России по перетягиванию каната

Команда «Валдай» в очередной раз подряд подтвердила статус сильнейшего клуба страны. Фото: tverisport.ru.

В ФОКе имени Султана Ахмерова завершился Кубок России 2026 по перетягиванию каната, на который съехались около 200 спортсменов из восьми регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Тверскую область.

Хозяева соревнований достойно выступили в этом силовом виде спорта, завоевав пять комплектов наград: одно золото, одно серебро и три бронзы. Как сообщает tverisport.ru, главной героиней стала женская команда «Валдай», которая не уступает лидерство на всероссийских стартах с 2023 года и в финале уверенно победила соперниц из Орловской области.

Помимо «Валдая», призовые места заняли представители Военной академии ВКО «Бастион» и клуб «Новотор» из Торжка. Победители и призеры получили кубки, дипломы и право на присвоение разряда кандидата в мастера спорта.