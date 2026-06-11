Житель Твери добился через прокуратуру ремонта своего подъезда

Опасное состояние козырьков над подъездами требует срочного ремонта кровли и несущих конструкций. Фото: Прокуратура Тверской области.

Житель Твери пожаловался на состояние дома № 3 на улице Ржевской, что послужило поводом для прокурорской проверки. Сотрудники ведомства обнаружили разрушения штукатурки на стенах и дефекты остекления, включая трещины и отсутствие стекол в рамах.

Также эксперты отметили угрожающее состояние козырьков над входами, где провисают доски и шифер. Суд встал на сторону жильцов и обязал управляющую компанию ООО «Велес» привести общее имущество дома в порядок.

После того как судебное решение вступит в силу, прокуратура будет следить за тем, как управляющая организация устранит эти разрушения.