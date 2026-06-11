Двенадцать пожаров и два ДТП зафиксировали в Тверской области за сутки

МЧС работает в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС Тверской области.

За минувшие сутки на территории Тверской области произошло 12 техногенных пожаров. Помимо борьбы с огнем, пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на места дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи.

При этом происшествий на водных объектах в регионе не зафиксировано, а группа специальных взрывных работ к выполнению задач не привлекалась. Аварий на объектах ЖКХ и нарушений энергоснабжения не отмечено, ограничений движения на федеральных трассах в течение суток также не вводилось.

Сейчас Главное управление МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают нести службу в режиме повышенной готовности.