Виталий Королев поздравил со стодвухлетием ветерана Анастасию Карташову

В 1943 году Анастасия Карташова была мобилизована в Сталинград, где принимала участие в восстановлении сталелитейного завода. Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тверской области Виталий Королев 10 июня поздравил со 102-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анастасию Карташову. Руководитель региона поблагодарил жительницу Конаковского округа от лица всех земляков.

«За вашими плечами – вклад в восстановление города-героя Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, десятилетия добросовестного труда в строительной сфере Верхневолжья в мирное время. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за пример мужества и патриотизма – эти качества вдохновляют всех нас двигаться к новым победам», – отметил глава региона.

Анастасия Карташова родилась в селе Пустынь Пензенской области. В военные годы она рубила лес, рыла окопы, а в 1943 году была мобилизована на восстановление сталелитейного завода в Сталинграде, где работала разнорабочей.

В 1948 году она с супругом переехала в поселок Озерки Конаковского района, где более 30 лет трудилась штукатуром-маляром в Стройуправлении. Именинница становилась победителем соцсоревнования в 1973 и 1974 годах, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».