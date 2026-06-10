Социальный фонд Тверской области компенсирует бизнесу расходы на зарплату

Дополнительную информацию о программе поддержки работодатели Тверской области могут получить по телефону горячей линии центра занятости: 8 (4822) 35-64-50. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Тверской области с начала 2025 года перечислило участникам программы субсидирования найма более 800 тысяч рублей. Субсидии выделяют юрлицам, НКО и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до 2026 года и не имеющим задолженностей перед государством.

Деньги выплачивают за трудоустройство инвалидов, многодетных и воспитывающих детей-инвалидов родителей, а также ветеранов СВО. Нового сотрудника нужно нанять на полный день с зарплатой не ниже 1,5 МРОТ (в 2026 году — не менее 27 093 рублей). Сумму рассчитывают на основе МРОТ и страховых взносов. Управляющий отделением Вячеслав Воеводин отметил, что проект создает равные условия для граждан и способствует их интеграции.

Выплаты поступают в три этапа: через месяц, три месяца и полгода после приема. Работодателю нужно подать заявку на портале «Работа в России» в центр занятости, а через месяц направить заявление в личном кабинете СФР. Ведомство проверяет данные за 10 дней и выплачивает первую часть. Телефон горячей линии ГКУ Тверской области «Центр занятости населения»: 8 (4822) 35-64-50.