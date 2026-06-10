Житель Ржевского округа попал в камеру за буйное поведение на дороге в Твери

42-летний мужчина был помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Фото: МВД Тверской области.

Агрессивное поведение на дороге обернулось задержанием для 42-летнего жителя Ржевского округа. На Тверском проспекте областного центра водитель автомобиля «Фольксваген» в ходе дорожного спора разбил стекло в машине ВАЗ-2110.

Информация о дорожном конфликте на Тверском проспекте была выявлена сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети. Видео: МВД Тверской области.

Видеозапись инцидента полицейские обнаружили во время мониторинга интернета, после чего оперативно задержали хулигана. Нарушителя доставили в полицию, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Полицейские призывают автомобилистов контролировать свои эмоции и уважительно относиться друг к другу во время движения.