Следственный комитет проверит разбитую дорогу между четырьмя тверскими селами

Из-за отсутствия ремонта на единственном пути к цивилизации СК начал проверку действий властей. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Жители деревень Бузыково, Высоково, Ромашино и Юрино Кашинского муниципального округа Тверской области остались без надежного транспортного сообщения. Дорожное покрытие на единственном участке, связывающем эти населенные пункты с внешней инфраструктурой, пришло в негодность.

Граждане неоднократно обращались в различные ведомства с просьбами провести ремонтные работы, однако их жалобы оставались без ответа. После огласки ситуации в социальных медиа Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по региону начал доследственную проверку.

Ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц местной администрации, ответственных за содержание дороги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.