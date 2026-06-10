Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 7:13

В Твери десятого июня проверят теплосети на трех улицах

В Твери проведут плановые гидравлические испытания на улицах Дачная, Кольцевая и Хрустальная 10 июня
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Энергетики просят горожан быть предельно осторожными.

Энергетики просят горожан быть предельно осторожными.

Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» извещает о проведении плановых гидравлических испытаний тепловых сетей.

Работы запланированы на 10 июня 2026 года на улицах Кольцевая, Хрустальная, Дачная, а также на прилегающих к ним территориях. Энергетики призывают жителей областного центра быть предельно внимательными и осторожными в этот период.

В случае обнаружения провалов грунта или выхода воды на поверхность необходимо немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.