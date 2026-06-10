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НовостиОбщество10 июня 2026 6:36

Студенты-юристы ТвГУ посетили с экскурсией тверскую колонию № 1

Будущие правоведы ознакомились с условиями содержания осужденных, мерами их ресоциализации и работой сотрудников УИС
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В ходе визита в ИК-1 будущие специалисты подробно расспросили сотрудников о применяемых мерах по ресоциализации осужденных. Фото: УФСИН Тверской области.

В ходе визита в ИК-1 будущие специалисты подробно расспросили сотрудников о применяемых мерах по ресоциализации осужденных. Фото: УФСИН Тверской области.

Для студентов юридического факультета Тверской государственной университета 9 июня 2026 года состоялась ознакомительная экскурсия в тверскую исправительную колонию № 1. Будущие специалисты ознакомились с организацией работы учреждения, условиями содержания осужденных, а также с порядком обеспечения режима и безопасности.

Сотрудники колонии подробно рассказали гостям о воспитательной и социальной работе, мерах по ресоциализации граждан и подготовке их к освобождению. Студенты смогли задать интересующие вопросы практикующим специалистам.

В пресс-службе ведомства пояснили, что мероприятие направлено на расширение профессиональных знаний будущих юристов, углубление понимания правоприменительной практики и содействие учащимся в определении их дальнейшей профессиональной деятельности.