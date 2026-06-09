Тверские полицейские рассказали, чем хорош Вышний Волочек

На берегу канала. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

Тверские полицейские накануне Дня России проводят акцию «Моя полиция – моя Россия!», рассказывая о достопримечательностях региона. На этот раз пунктом остановки стражей порядка стал Вышний Волочек.

Вышневолоцкая водная система – старейшая искусственная водная система в России, созданная на месте древнего пути «из варяг в греки». Система каналов и шлюзов открыла водный путь от Волги к Санкт-Петербургу и Балтике. В городе пять каналов и четыре реки. Через них перекинуты около 40 автомобильных и пешеходных мостов. В центре города каналы образуют остров, на котором находится Богоявленский собор.

Стройка века началась 12 января 1703 года, когда Пётр I подписал указ о строительстве канала между реками Цной и Тверцой. Место для строительства канала было частью старого торгового пути — это был древний волок, соединяющий Тверцу и Цну, и давший название селению Вышний Волочёк.

За свою красоту и изобилие воды Вышний Волочёк получил название «Тверской Венеции».