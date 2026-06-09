МЧС в Тверской области предупредило о +30: чего нельзя делать

Увеличивается вероятность возникновения и распространения пожаров. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области

С 10 по 14 июня 2026 года в районах Верхневолжья ожидается +30°C – период высокой пожарной опасности. Увеличивается вероятность возникновения и распространения пожаров.

В связи с этим необходимо проявлять исключительную осторожность, предупреждает пресс-служба ведомства:

- не сжигайте сухую траву и мусор при уборке участков, а также во время отдыха на природе;

- перед утилизацией убедитесь в полном затухании сигарет и спичек;

- при приготовлении пищи на открытом огне соблюдайте все действующие требования пожарной безопасности;

-соблюдайте правила безопасности вблизи водоемов и при движении на маломерных судах;

- уделите повышенное внимание обеспечению личной безопасности и не оставляйте детей без присмотра.

В случае ЧС звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.