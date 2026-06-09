Алиментщика с миллионом долга из Западной Двины отыскали в Твери

Беглец был обнаружен в Твери. Фото:УФССП

Судебные приставы отделения по Западнодвинскому, Жарковскому и Андреапольскому районам УФССП России по Тверской области разыскали должника по алиментам, который уехал подальше от бывшей семьи.

Долгое время мужчина игнорировал исполнение судебного решения, накопил задолженность по алиментам на содержание своего ребенка в размере более 1 млн. Свое местонахождение он скрывал от сотрудников ведомства.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тверской области, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, беглец был обнаружен в Твери. В отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание детей.

Скрыться не удалось, да и на работе теперь у мужчины возможны неприятности. Судебными приставами установлено его официальное место работы. В адрес работодателя направлено постановление об обращении взыскания на доходы. Теперь из зарплаты должника будет ежемесячно удерживаться 50%.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области напоминает: уклонение от уплаты алиментов может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Узнать о наличии или отсутствии задолженностей можно в режиме онлайн. Для этого достаточно воспользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального Управления: www.r69.fssp.gov.ru.