Виталий Королев объявил о масштабном благоустройстве улиц и набережных Твери

На улице Трехсвятской от Желябова до улицы Лидии Базановой специалисты завершили демонтаж старого тротуарного покрытия. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил на своем канале в MAX об активном этапе комплексного благоустройства Твери. В городе ведут обновление Городского сада и набережной Степана Разина от улицы Дементьева до Салтыкова-Щедрина, где полностью меняют брусчатку и устанавливают бордюры. Также запланирована реновация смотровой площадки у Студенческого переулка, которую рассчитывают сдать в срок или раньше.

Глава региона призвал тверичан потерпеть временные неудобства. Видео: max.ru/korolev

Продолжается масштабное обновление пешеходной улицы Трехсвятской на всем ее протяжении, при этом Королев подчеркнул, что лично вникает в каждую мелочь проекта. На участке от Симеоновской до улицы Желябова уже проложили кабели для фонарей и видеокамер, подготовив основание под водоотводные лотки, а на отрезке до улицы Лидии Базановой демонтировали тротуар для подготовки к работам.

"Главе Твери поручил держать руку на пульсе, контролировать подрядчика, информировать меня об отклонениях от графика и принимаемых решениях", - сообщил Виталий Королев.