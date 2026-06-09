Кесовогорская прокуратура оштрафовала руководителя дорожной компании

За несоблюдение требований безопасности при содержании дорог по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Проезд к деревне Кульнево Кесовогорского округа Тверской области стал опасным для водителей из-за плохой работы коммунальщиков. Прокуратура района проверила деятельность ООО «Кесовогорье», отвечающего за содержание местных дорог, и выявила грубые нарушения.

На дороге к деревне протяженностью более одного километра образовались глубокие колеи глубиной более 13 сантиметров. Прокуроры сочли это угрозой безопасности дорожного движения и возбудили в отношении руководителя дорожной фирмы дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

Суд признал виновное должностное лицо ответственным за нарушения и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Фактическое устранение дефектов дороги находится на контроле прокуратуры.