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НовостиОбщество9 июня 2026 13:59

Кесовогорская прокуратура оштрафовала руководителя дорожной компании

Глава ООО «Кесовогорье» привлечен к ответственности за ненадлежащее содержание километрового участка пути к деревне Кульнево
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За несоблюдение требований безопасности при содержании дорог по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей.

За несоблюдение требований безопасности при содержании дорог по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Проезд к деревне Кульнево Кесовогорского округа Тверской области стал опасным для водителей из-за плохой работы коммунальщиков. Прокуратура района проверила деятельность ООО «Кесовогорье», отвечающего за содержание местных дорог, и выявила грубые нарушения.

На дороге к деревне протяженностью более одного километра образовались глубокие колеи глубиной более 13 сантиметров. Прокуроры сочли это угрозой безопасности дорожного движения и возбудили в отношении руководителя дорожной фирмы дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

Суд признал виновное должностное лицо ответственным за нарушения и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Фактическое устранение дефектов дороги находится на контроле прокуратуры.