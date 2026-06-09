Погрузитесь в ностальгию под звуки легендарных саундтреков

Более пятнадцати музыкантов симфонического оркестра под управлением дирижера исполнят легендарные саундтреки, которые тронули миллионы сердец по всему миру, а тысячи свечей создадут уютную и даже магическую обстановку.

Зрители услышат саундтреки из фильмов и сериалов:

Симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей» в Твери

- «Гарри Поттер»;

- «Титаник»;

- «Игры престолов»;

- «Хатико»;

- «1+1»;

- «Один дома»

и другие шедевры.

«Это будет не просто концерт, а симфония чувств, которая останется с вами надолго! Музыкальные темы, написанные с любовью и трепетом, прозвучат сильнее и подарят зрителям еще больше эмоций и вдохновения. Благодаря виртуозному исполнению музыкантов и декорациям в виде множества свечей сцена преобразится в волшебное пространство. Кстати, отметим, что наше шоу — это своего рода антидепрессант. Наши зрители говорят, что на концертах они чувствуют гармонию с собой, радость и теплоту в душе», — рассказывают организаторы концерта.

Купить билеты можно на сайте: eiforia.pro/tver-kino

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Фото: GEOMETRIA

Фото: GEOMETRIA

Фото: ANKUDINOV

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