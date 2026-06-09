Симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей» в Твери

Более пятнадцати музыкантов симфонического оркестра под управлением дирижера исполнят легендарные саундтреки, которые тронули миллионы сердец по всему миру, а тысячи свечей создадут уютную и даже магическую обстановку.
Зрители услышат саундтреки из фильмов и сериалов:
- «Гарри Поттер»;
- «Титаник»;
- «Игры престолов»;
- «Хатико»;
- «1+1»;
- «Один дома»
и другие шедевры.
«Это будет не просто концерт, а симфония чувств, которая останется с вами надолго! Музыкальные темы, написанные с любовью и трепетом, прозвучат сильнее и подарят зрителям еще больше эмоций и вдохновения. Благодаря виртуозному исполнению музыкантов и декорациям в виде множества свечей сцена преобразится в волшебное пространство. Кстати, отметим, что наше шоу — это своего рода антидепрессант. Наши зрители говорят, что на концертах они чувствуют гармонию с собой, радость и теплоту в душе», — рассказывают организаторы концерта.
Купить билеты можно на сайте: eiforia.pro/tver-kino
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