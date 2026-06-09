Шантаж кураторов заставил студента прыгнуть с шестого этажа в Конаково

Следователи выясняют детали сложной криминальной схемы, в которой пострадали несовершеннолетняя девушка и студент-курьер. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники Редкинского отдела полиции Конаковского округа расследуют уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ранее в полицию обратился 39-летний местный житель, заставший в своей квартире на шестом этаже взломщика. Нарушитель выстрелил в хозяина из пневматического пистолета, а затем выпрыгнул с балкона.

Выпрыгнувший с балкона шестого этажа 18-летний московский студент выжил, но был госпитализирован, Фото: МВД Тверской области.

Оперативники выяснили, что 18-летнего исполнителя из Москвы мошенники шантажировали делом за пособничество ВСУ, заставив приехать на такси, купить болгарку и вскрыть сейф. Ключи от квартиры оставила в подъезде 16-летняя дочь владельца, которую аферисты перед этим запугали уголовным делом на отца за измену Родине и спонсирование СВО.

Выполняя телефонные требования кураторов, студент выстрелил в хозяина и спрыгнул с высоты. Парень выжил и госпитализирован с травмами, полиция разыскивает организаторов аферы.