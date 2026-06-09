Жительница Твери поборется за победу во Всероссийском конкурсе «Мастер года»

Маргарита Долинская. Фото: Институт развития профессионального образования

Тверичанка Маргарита Долинская вышла в финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». За победу в нем поборются 89 финалистов из разных регионов России.

Это педагоги более 60 профессий и специальностей, а также девяти общеобразовательных дисциплин. Широко представлены в финале педагоги по «Преподаванию в начальных классах», по «Монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий», а также по «Информационным системам и программирование».

Маргарита Долинская является мастером производственного обучения Тверского торгово-экономического колледжа, преподает там с 2018 года. При этом руководит центром карьеры в колледже, участвует в ярмарках профориентации.

Победителя конкурса объявят 2 октября, в День среднего профессионального образования. Желаем удачи Маргарите.

Конкурс «Мастер года» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».