На трассе М-11 под Тверью кроссовер врезался в отбойник

Авария с участием кроссовера «Фольксваген Тигуан» произошла днем на 236-м километре скоростной трассы М-11 «Нева». Фото: Госавтоинспекция Тверской области .

В Тверской области 8 июня 2026 года произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Одно из них зафиксировано в 13:35 на 236-м километре скоростной платной автодороги М-11 «Нева» в Бологовском муниципальном округе.

По предварительным данным, 31-летний водитель кроссовера «Фольксваген Тигуан» не учел дорожные и метеорологические условия, потерял управление и врезался в металлическое барьерное ограждение с левой стороны дороги по ходу движения.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили сам управлявший машиной мужчина и его 23-летняя пассажирка. Других аварий с пострадавшими за отчетный день в Верхневолжье зафиксировано не было.