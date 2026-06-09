Суд приговорил организатора нарколаборатории под Тверью к десяти годам колонии

В ходе операции сотрудники УФСБ изъяли из подпольной лаборатории свыше 200 килограммов прекурсоров и высокопроизводительное оборудование. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес обвинительный приговор жителю Конаковского округа, причастному к незаконному обороту наркотиков. Установлено, что гражданин РФ 1985 года рождения организовал в районе подпольную лабораторию по производству мефедрона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Тверской области пресекли его деятельность и изъяли из оборота свыше 200 килограммов прекурсоров для изготовления наркотика, а также высокопроизводительное лабораторное оборудование. Доказана причастность фигуранта к приготовлению к производству более 9 килограммов синтетического вещества.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.