МЧС Тверской области сообщило о ликвидации пожара в Селижарово

Место ЧП. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области информирует о ликвидации возгорания в поселке Селижарово. Накануне на улице Набережная Калинина загорелась баня. К месту вызова выехали подразделения 49-й пожарно-спасательной части.

Пожарным удалось оперативно справиться с огнем, благодаря чему пламя не перекинулось на жилой дом. Строение бани получило серьезные повреждения: огонь полностью уничтожил кровлю и повредил стены. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В настоящее время сотрудники органов дознания МЧС Тверской области проводят проверку, предварительно установив, что причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования.