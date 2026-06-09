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НовостиОбщество9 июня 2026 10:19

Жители деревни в Тверской области добились освещения опасной дороги

Ведомство выявило отсутствие стационарных фонарей на участке дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ответственность за организацию освещения на участке дороги суд возложил на ГКУ «Дирекция ТДФ» и Министерство транспорта Тверской области.

Ответственность за организацию освещения на участке дороги суд возложил на ГКУ «Дирекция ТДФ» и Министерство транспорта Тверской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Безопасность жителей деревни Василево Калязинского округа Тверской области защитили через суд. Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что на участке дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», пролегающем через деревню Василево, отсутствует стационарное уличное освещение, что угрожает безопасности людей.

Прокурор предъявил иск в суд к ГКУ «Дирекция ТДФ» и Министерству транспорта Тверской области с требованием организовать освещение. Суд поддержал иск и обязал ведомства установить фонари. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.