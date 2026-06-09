Работодатели Тверской области предложили более двадцати тысяч вакансий

Тверская служба занятости подвела итоги трудоустройства за пять месяцев. Фото: ПТО.

Органы службы занятости Тверской области с января по май 2026 года помогли найти работу 1753 жителям. Сейчас на региональном рынке труда открыто около 23,3 тысячи вакансий. Больше всего специалистов требуется в сфере образования — свыше 5,2 тысячи предложений (учителя, вожатые, воспитатели с помощниками).

На обрабатывающих производствах заявлено 4,9 тысячи мест (инженеры, намотчики, техники, операторы автоматических линий, швеи, фасовщики, сборщики обуви). В здравоохранении и соцсфере открыто более 2,7 тысячи вакансий (врачи общей практики, узкие специалисты, средний и младший медперсонал, соцработники), в госуправлении и безопасности — свыше 1,2 тысячи (пожарные, инспекторы, полицейские).

В сельском и лесном хозяйстве доступно 1,1 тысячи вакансий (операторы комплексов и ферм, трактористы, дояры), в общепите и отелях нужны повара, бармены, официанты, горничные, а в строительстве — монтажники и сварщики. Временную занятость получили 62 человека, 315 безработных начали профобучение, а восемь жителей получили гранты на открытие бизнеса.