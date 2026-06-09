Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 9:41

Работодатели Тверской области предложили более двадцати тысяч вакансий

С начала года органы службы занятости Верхневолжья помогли трудоустроить свыше тысячи семисот жителей региона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверская служба занятости подвела итоги трудоустройства за пять месяцев.

Тверская служба занятости подвела итоги трудоустройства за пять месяцев.

Фото: ПТО.

Органы службы занятости Тверской области с января по май 2026 года помогли найти работу 1753 жителям. Сейчас на региональном рынке труда открыто около 23,3 тысячи вакансий. Больше всего специалистов требуется в сфере образования — свыше 5,2 тысячи предложений (учителя, вожатые, воспитатели с помощниками).

На обрабатывающих производствах заявлено 4,9 тысячи мест (инженеры, намотчики, техники, операторы автоматических линий, швеи, фасовщики, сборщики обуви). В здравоохранении и соцсфере открыто более 2,7 тысячи вакансий (врачи общей практики, узкие специалисты, средний и младший медперсонал, соцработники), в госуправлении и безопасности — свыше 1,2 тысячи (пожарные, инспекторы, полицейские).

В сельском и лесном хозяйстве доступно 1,1 тысячи вакансий (операторы комплексов и ферм, трактористы, дояры), в общепите и отелях нужны повара, бармены, официанты, горничные, а в строительстве — монтажники и сварщики. Временную занятость получили 62 человека, 315 безработных начали профобучение, а восемь жителей получили гранты на открытие бизнеса.