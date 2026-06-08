В тверском музее прошли съемки гастрономического детектива

У самовара я и моя Маша... Фото: Музей тверского быта

В Музее тверского быта прошли съёмки гастрономического тревел-детектива «Тайны забытых рецептов». Тверскую старину снимал телеканал «КЛЮЧ», вещающий про интересы современных горожан.

Шеф-повар Денис Богославский и путешественник Антон Зайцев едут в гастроэкспедицию по России. Задача программы – найти и приготовить старинные блюда с помощью местных старожилов, сотрудников музеев, шефов ресторанов, чтобы раскрыть вкусы, ставшие историей. Среди городов, где уже побывали ведущие – Новгород, Кострома, Красноярск и другие интересные территории. Теперь на маршруте – Тверь. В конце каждого расследования команде дегустаторов нужно решить: оставить блюдо в меню или предать забвению.

В Музее тверского быта съемочной группе показали коллекцию водогрейных сосудов. Научный сотрудник Музея Артём Левин рассказал о русском чаепитии. Как известно, эта тема – фишка нашего музея, в котором хранится уникальная коллекция самоваров.

Однако и кроме самовара здесь найдется немало интересных вещиц. Например, «дедушка» самовара сбитенник или необыкновенный экспонат – чаеварка-паровозик. В гастропередаче будет подробный рассказ о её конструкции.

Гости узнали, какое угощение подавали к чаю в купеческих домах, и освоили старинный купеческий (и не только) ритуал – чай из блюдца, с кусочком сахара «вприкуску» и «внакладку».