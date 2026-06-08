Тверская Росгвардия около трехсот раз выезжала по сигналам тревоги за неделю

В ходе патрулирования росгвардейцы пресекли 15 административных правонарушений. Фото: Росгвардия Тверской области.

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области подвело итоги работы за прошедшую неделю. За отчетный период патрульные экипажи отработали порядка 300 выездов по сигналу «тревога».

В ходе круглосуточного несения службы группы задержания пресекли 15 административных правонарушений и более 19 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для содействия полиции в охране правопорядка. Благодаря оперативным действиям краж на охраняемых объектах не допущено.

В связи с продолжающимся набором кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» приглашает граждан на службу на должности полицейских и полицейских-водителей (младший начальствующий состав). Узнать подробности трудоустройства можно по телефону отдела кадров: 8 (4822) 34-35-98.