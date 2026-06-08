Близится к финалу онлайн-голосование за объекты благоустройства в Тверской области

Голосование завершится 12 июня. Графика: предоставлено ПТО

12 июня в стране и в в том числе в нашем регионе завершается народное онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2027 году. На реализацию проектов-победителей будут выделены средства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» ( входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Глава Тверской области Виталий Королев призывал жителей Верхневолжья активнее голосовать, активнее делать вклад в то, чтобы регион становился более комфортным и современным.

От Тверской области на голосование заявлено 126 объектов в 37 муниципалитетах, в том числе 35 - в столице Верхневолжья. Проголосвать может каждый желающий в возрасте старше 14 лет на портале госуслуг.

На момент написания новости - к обеду 8 июня - в регионе проголосовали почти 85 000 человек.

На данный момент в Твери по набранным голосам с отрывов лидирует зона отдыха вдоль Волги от Староволжского моста до улицы Благоева (Заволжский парк). За нее проголосовали свыше 5000 человек. На втором месте - «Парк Текстильщиков» в Пролетарском районе (свыше 3500 тыс. голосов), на третьем - территория стадиона на улице Озерная напротив дома № 8 в Московском районе (около 3000 голосов).

Если говорить про крупнейшие райцентры, то в Ржеве по голосам с отрывом лидирует парк Грацинского на Советской площади (свыше 3700 голосов), в Вышнем Волочке - часть территории парк «Острова» (более 3600 голосов), в Кимрах - набережная Фаддеева (около 2700 голосов), в Торжке - верхняя часть парка культуры и отдыха (свыше 1800 голосов). Что интересно, в Конаковском округе лидирует не объект в Конаково, а улица Советская в поселке Новозавидовский (более 2900 голосов).