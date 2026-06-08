Тверские прокуроры заблокировали пять интернет-магазинов боевого оружия

Информация о продаже боевого оружия была доступна пользователям в свободном доступе без предварительной регистрации. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Твери удовлетворил исковые требования прокурора о блокировке пяти интернет-ресурсов, торговавших оружием. Ранее прокуратура Пролетарского района города Твери в ходе мониторинга интернета обнаружила пять веб-страниц, где в свободном доступе предлагалось купить боевое оружие без лицензии.

Ознакомиться со сведениями и скопировать информацию мог любой пользователь сети без регистрации и пароля. Чтобы пресечь незаконный оборот вооружения, прокуратура обратилась в суд с иском о признании этих материалов запрещенными к распространению на территории РФ.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, решение обращено к немедленному исполнению.