Прокуратура Тверской области возьмет под контроль интернет-пространство

Горячая линия по вопросам блокировки нелегального интернет-контента будет работать с 8 по 11 июня 2026 года. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Тверской области информирует о проведении целевой горячей линии по вопросам выявления и блокировки доступа к противоправному контенту в интернете.

Обращения граждан будут принимать с 8 по 11 июня 2026 года по телефону 8-910-531-91-00 в рабочие часы: с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Вся поступающая информация будет проверена, и при наличии законных оснований прокуроры примут меры реагирования. Также направить официальное заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или единый портал прокуратуры РФ.