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НовостиОбщество8 июня 2026 8:48

Госавтоинспекция проверит легковые такси в Тверской области

С 8 по 10 июня инспекторы Госавтоинспекция будет дежурить на дорогах региона для контроля пассажирских перевозок
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Профилактические рейды «Такси» пройдут во всех районах Тверской области.

Профилактические рейды «Такси» пройдут во всех районах Тверской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Тверской области объявила о проведении профилактического мероприятия «Такси» на всей территории региона. В период с 8 по 10 июня 2026 года сотрудники дорожно-патрульной службы будут проводить массовые рейды.

Основной целью проверок является контроль за тем, как водители и транспортные средства, перевозящие людей и багаж, соблюдают правила безопасности и законные требования. Инспекторы ДПС проверят наличие водительских удостоверений, стаж работы автомобилистов, разрешительные документы и техническое состояние машин.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по снижению аварийности и обеспечению дорожной безопасности с участием легковых такси проводятся в Тверской области на постоянной основе.