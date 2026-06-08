Госавтоинспекция проверит легковые такси в Тверской области

Профилактические рейды «Такси» пройдут во всех районах Тверской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Тверской области объявила о проведении профилактического мероприятия «Такси» на всей территории региона. В период с 8 по 10 июня 2026 года сотрудники дорожно-патрульной службы будут проводить массовые рейды.

Основной целью проверок является контроль за тем, как водители и транспортные средства, перевозящие людей и багаж, соблюдают правила безопасности и законные требования. Инспекторы ДПС проверят наличие водительских удостоверений, стаж работы автомобилистов, разрешительные документы и техническое состояние машин.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по снижению аварийности и обеспечению дорожной безопасности с участием легковых такси проводятся в Тверской области на постоянной основе.