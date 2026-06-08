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НовостиОбщество8 июня 2026 6:00

Школьники Ржева помогли офицерам УФСИН привести в порядок воинский мемориал

Сотрудники ИК-7 совместно со школьниками подшефного класса провели работы на мемориале «Курган»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Участники патриотического мероприятия привели в порядок мемориальные плиты и прилегающую территорию братского захоронения. Фото: УФСИН Тверской области.

Участники патриотического мероприятия привели в порядок мемориальные плиты и прилегающую территорию братского захоронения. Фото: УФСИН Тверской области.

Управление ФСИН России по Тверской области сообщило о проведении работ по благоустройству братского захоронения «Курган» в Ржеве. В мероприятии, состоявшемся 4 июня 2026 года, приняли участие сотрудники исправительной колонии № 7 и ученики подшефного класса средней школы № 12.

Участники привели в порядок мемориал, скосив траву, собрав бытовой мусор и очистив памятные плиты на прилегающей территории. В ведомстве отметили, что такие акции способствуют патриотическому воспитанию молодежи и формированию уважения к местам воинской славы.

Сотрудники ИК-7 подчеркнули, что забота о захоронениях является выражением искренней признательности героям, отдавшим жизни в боях за Родину.