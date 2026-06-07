Опубликованы фото и детали гибели водителя грузовика из-за обломка БПЛА под Ржевом

На месте трагедии. Фото: VK/Роман Крылов

Как уже известно, ночью 6 июня из-за падения обломков вражеского беспилотника погиб мужчина в Ржевском округе. Глава муниципалитета Роман Крылов поделился в соцсети снимком с места трагедии и некоторыми подробностями.

Он написал, что сообщение о гибели человека поступило глубокой ночь, в три часа 50 минут. Обломки БПЛА попали в фуру в районе деревни Итомля, на участке автодороги рядом с мостом в направлении Селижарово. На снимке видео, что фура съехала с дороги... К несчастью, водитель грузовика погиб.

"От себя лично и от имени всех жителей Ржевской земли приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава муниципалитета.

Напомним, что глава региона Виталий Королев сообщил, что родственникам погибшего будет оказана необходимая поддержка. /