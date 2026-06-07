Житель Твери после отдыха решил вернуться домой на чужом «железном коне»

Велосипед вернули владельцу. Фото: УМВД России по Тверской области

У 36-летнего жителя Твери из подъезда дома на улице Новочеркасской был украден велосипед стоимостью 15 тыс. рублей. Полиция нашла того, кто увел чужого «железного коня».

Оперативники уголовного розыска установили, что 26-летний тверичанин выпивал в гостях в квартире соседей владельца велосипеда, и когда решил возвратиться домой, то решил воспользоваться увиденным в подъезде «железным конем». Украденный велосипед у него изъят и возвращен владельцу.

"Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 26-летнему тверичанину грозит до пяти лет лишения свободы.