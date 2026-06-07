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НовостиПроисшествия7 июня 2026 7:18

Жительницу Тверской области обманули при покупке сапборда

Девушка хотела поплавать на сапе, но ей прислали какой-то хлам
Алексей АНДРЕЕВ
Жительница Вышневолоцкого округа была вынуждена обратиться в полицию.

Жительница Вышневолоцкого округа была вынуждена обратиться в полицию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30-летняя жительница Вышневолоцкого округа заказала на маркетплейсе сапборд (доску для плаванья по воде), однако получила совсем не то, что ожидала. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Девушка заплатила за сап около 12 000 рублей, и, распаковав дома покупку, обнаружила там какой хлам - ношеную одежду и обувь, а также бутылки с водой.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят расследование.