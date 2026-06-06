В Тверской области начался Волжский крестный ход

На истоке Волги. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

6 июня в Осташковском округе стартовал XXVII Волжский Крестный ход, которое стало важным церковным и общественным мероприятием Верхневолжья, проходящим ежегодно. В этом году он посвящен 755-летнему юбилею Тверской епархии и дню рождения святого благоверного великого князя Михаила Тверского. В торжественном открытии присутствовали губернатор региона Виталий Королев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители духовенства и паломники.

«Исток Волги – это отправная точка реки, которая со временем становится полноводной и мощной. Наша страна должна также укрепляться благодаря усилиям регионов и каждого из нас, кто отвечает за свое дело и вносит вклад в развитие России. В Верхневолжье уже совершаются значимые дела – мы активно работаем над ростом и развитием области», – отметил Виталий Королев.

Перед началом крестного хода Владыка провел божественную литургию и совершил малое водоосвящение на истоке Волги. Митрополит Амвросий обратился к губернатору:

«Глубокоуважаемый Виталий Геннадьевич. С истока и с маленького ручейка начинается всякое благое дело, с истока начинается вера, с маленького ручейка начинаются многие добрые дела, и пусть Ваше участие в сегодняшнем событии станет знаковым, благословением Божьим на предстоящие великие дела, которые уже начались», – сказал Владыка.

На истоке Волги была организована культурная программа, где все желающие могли участвовать в творческих мастерских. Для паломников и гостей Волжского Крестного хода также была развернута полевая кухня.

Маршрут Крестного хода пройдет через 12 муниципальных образований Верхневолжья. За 15 дней паломники посетят Осташков, Нилову пустынь, Пено, Селижарово, Ржев, Зубцов, Старицу, Тверь, Вознесенский Оршин монастырь, Городню, Конаково, Дубну, Кимры, Белый Городок и Кашин. Завершится крестный ход 20 июня в деревне Селище Калязинского округа. В дни крестного хода верующие смогут поклониться святым, среди которых находятся иконы святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святителя Симеона, епископа Тверского, а также ковчег с мощами и иконы Тверских святых. История Волжского Крестного хода начинается в 1999 году, когда, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, от истока Волги стартовал крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиции освящения истока реки Волги и начала Волжского Крестного хода были объединены в одно празднование.