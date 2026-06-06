Колесо обозрения в Твери начало обретать форму

Новое колесо обозрения будет выше старого Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери продолжается строительство нового колеса обозрения. Сейчас рабочие приступили к важному этапу – сборке вращающей части, на которой будут установлены кабинки.

Каждая спица собирается на земле, а затем, с помощью крана с длинным вылетом, поднимается для закрепления на центральном вале. Чтобы колесо не вращалось в процессе работы, оно фиксируется стяжками на опорах.

Сегодня завершается сборка первой части вращающей конструкции, которая уже начинает подниматься над городом. Хотя это всего лишь треть колеса, она позволяет оценить, на какую высоту смогут подниматься жители и гости Твери с новым аттракционом.