Стоимость дизеля в Тверской области превысила 77 рублей

Заправочные пистолеты Фото: Павел МАКАРОВ.

В Росстате сообщили об изменении цен на автомобильное топливо в Тверской области за неделю. Так, за указанный период бензин марки Аи-92 поднялся в цене на 32 копейки, в среднем по региону за литр он стоит 64,33 руб. На 34 копейки повысилась цена бензина марки Аи-95, теперь в среднем за литр стоимость этого топлива составляет 69,56 руб.

Бензина марки Аи-98 подорожал на 72 копейки, в среднем он стоит 96,20 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 92 копейки, сейчас его стоимость в среднем составляет 76,85 руб.