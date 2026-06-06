Мужчина погиб после падения обломков БПЛА в Тверской области

Проблесковые маяки на автомобиле МЧС Фото: Павел МАКАРОВ.

Минувшей ночью, на 6 июня, в Тверской области отражена атака украинских беспилотников - сбито пять БПЛА, которые киевский режим запустил по регионам России. Есть погибший. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев в своём канале в MAX.

В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель - мужчина.

В Нелидовском округе обломки частично повредили несколько окон здания почты и жилого двухэтажного дома. К счастью, никто не пострадал. В Жарковском округе обломок БПЛА упал на площадку рядом с жилым домом, также обошлось без пострадавших.

«Спецслужбы работают на месте. Территории осмотрены на предмет безопасности для наших граждан. Все повреждения восстановим в ближайшее время. Родственникам погибшего окажем необходимую поддержку», - уточнил Виталий Королев.