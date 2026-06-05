Трехлетняя девочка выпала из окна частного дома в Тверской области

Прокурор Сандовского округа приехал на место происшествия. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Сандовском муниципальном округе Тверской области проводится проверка по факту падения ребенка из окна. Инцидент произошел 5 июня 2026 года в селе Тухани. Из окна первого этажа частного жилого дома выпала трехлетняя девочка. По предварительным данным, малышка находилась одна в комнате, забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

В момент происшествия ее мать была в другой комнате. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Прокурор Сандовского округа Максим Кузнечик выезжал на место происшествия и контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства о несовершеннолетних. Прокуратура напоминает: не оставляйте детей без присмотра у открытых окон, москитная сетка не защищает от падения.