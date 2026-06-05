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НовостиОбщество5 июня 2026 18:43

Тверская Госавтоинспекция проверит несовершеннолетних водителей мототехники

С 5 по 7 июня в Тверской области пройдет профилактическая акция, в рамках которой нарушителям и их родителям грозят крупные штрафы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Каждого выявленного юного нарушителя на мототранспорте могут поставить на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Каждого выявленного юного нарушителя на мототранспорте могут поставить на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области с 5 по 7 июня 2026 года проведет масштабное профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний на мототранспорте». Рейды направлены на выявление подростков, управляющих скутерами, мопедами и питбайками без водительских прав и до достижения разрешенного законом возраста.

Ведомство напоминает о жестких штрафах: за езду без прав грозит от 5000 до 15 000 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, а родителям, передавшим управление техникой подростку, — 30 000 рублей по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

Каждый зафиксированный факт нарушения полиция передаст в подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) для постановки подростка на профилактический учет. Также в отношении родителей могут составить протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.