На стройке в Зубцовском округе задержали семнадцать нелегальных мигрантов

Работодателям грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники полиции Тверской области провели массовый рейд на строительном объекте вблизи деревни Ульяново Зубцовского округа. Проверка прошла в рамках операции «Нелегал Трафик» силами специалистов по вопросам миграции, уголовного розыска и участковых при поддержке Росгвардии.

Всего на стройке находилось 56 работников, из которых 22 являлись иностранцами. В ходе проверки документов полицейские выявили 17 нелегальных мигрантов, которых доставили в отдел полиции по Зубцовскому округу для привлечения к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

В отношении работодателей, нанявших нелегалов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.