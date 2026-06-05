Жителя Селижарово оштрафовали за оскорбление работника магазина

По результатам прокурорской проверки за совершение оскорбления виновному назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области житель поселка Селижарово привлечен к административной ответственности за оскорбление человека. Установлено, что 5 апреля мужчина оскорбил работника магазина, использовав ненормативную лексику и унизив его честь и достоинство. Пострадавший местный житель обратился с заявлением в надзорный орган.

Прокуратура Селижаровского округа провела проверку по этому обращению и возбудила в отношении виновного дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По результатам рассмотрения материалов мужчине назначен штраф в размере трех тысяч рублей.