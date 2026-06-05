Тверской землевладелец заплатит штраф за заросли борщевика и берез на полях

Административный протокол в отношении нарушителя земельного законодательства был составлен Россельхознадзором в апреле 2026 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Безответственное отношение к земле обернулось штрафом для собственника семи участков пашни в Кесовогорском округе Тверской области. В сентябре 2025 года инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что 148,6 гектара ценных угодий у деревни Коровкино пришли в негодность.

Поля заросли кустарниками и сорняками, включая опасный борщевик Сосновского, пырей ползучий, осоку, полынь, а также березы, ольху, осину и ивняк высотой более 3 метров (диаметр стволов — около 12 сантиметров). Признаков ведения сельского хозяйства на земле не было.

Владельцу — гражданину РФ — выдали предписание очистить поля до марта 2026 года, однако он не провел мелиорацию. В апреле 2026 года ведомство составило протокол по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, а мировой судья судебного участка № 18 Тверской области оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей.