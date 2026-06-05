Полиция Вышнего Волочка задержала двух мужчин за преследование детей

Неизвестные на автомобиле Ford Focus пытались познакомиться с несовершеннолетними на улице. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники полиции в Вышнем Волочке в установили личности и задержали мужчин, подозреваемых в преследовании детей. Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные на автомобиле «Форд Фокус» преследовали несовершеннолетних на одной из улиц города, пытаясь с ними познакомиться.

Во время движения водитель иномарки грубо нарушал правила дорожного движения. Полицейские разыскали и задержали водителя и пассажира машины. В отношении управлявшего «Фордом» мужчины составили административный протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по пешеходным или велосипедным дорожкам и тротуарам, ему назначен штраф в размере 2000 рублей.

Все материалы проверки полицейские направили в следственные органы для принятия законного решения.