Виталий Королев сообщил о поставках медицинского оборудования и автобусов

Ранее жителям Торжка с населением свыше 40 тысяч человек для прохождения КТ приходилось тратить минимум два часа на дорогу в Тверь и обратно. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев на своем канале в MAX сообщил о решении актуальных вопросов регионального здравоохранения. В частности, во взрослой поликлинике Торжокской ЦРБ открыли кабинет компьютерной томографии. По поручению Королева отремонтировали помещение, смонтировали аппарат и построили пандус для маломобильных граждан по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» (федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»).

«В феврале во время моего визита в Торжок местные врачи рассказали о давней проблеме: в городе с населением свыше 40 тысяч человек, оказывается, нет своего компьютерного томографа. Получается, важную диагностику можно было провести только в Твери. А это минимум два часа на дорогу туда и обратно, очереди, да еще и финансовые траты – процедура не из дешевых», – рассказал глава региона.

Также для Тверского областного психоневрологического диспансера при поддержке Правительства региона приобрели два новых автобуса. Они ежедневно перевозят около 100 сотрудников из микрорайонов «Южный» и «Юность». Всего в автопарке учреждения теперь четыре автобуса: два других забирают персонал из Калязина, а также деревень Тургиново и Березино Калининского округа.