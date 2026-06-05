Виталий Королев объявил о ремонте дороги Бологое – Удомля

Обновляемая трасса является эвакуационным путем Калининской АЭС и ведет к школам, детским садам и больницам для жителей нескольких сел. Фото: ПТО.

Руководитель Тверской области Виталий Королев сообщил о продолжении ремонта дороги Бологое — Удомля по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Направление Бологое — Удомля важно для экономики региона, служит эвакуационным маршрутом Калининской АЭС и связывает села Тимково, Чешово, Кемцы, Березовский Рядок с больницами и школами.

«Дорожной сфере уделяем максимальное внимание. Вижу, что на это есть серьезный и справедливый запрос людей. Только в этом году в планах – отремонтировать более 380 километров дорог. Акцент – на долгосрочных решениях и усилении контроля качества», – отметил Королев.

В 2025 году привели в порядок 15 километров трассы, а в текущем году подрядчик приступил к фрезерованию покрытия на новом 30-километровом участке (с 18 по 48 км). Проект рассчитан на два года с окончанием в августе 2027-го. На объекте заменят покрытие, отремонтируют съезды, остановки, расчистят полосу отвода и нанесут разметку.