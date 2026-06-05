Сотрудники «Росатом Энергосбыт» и «Единого закупщика» — победители премии «Человек года Росатома»

Награждение состоялось в торжественной обстановке

В 2026 году на соискание премий было подано рекордное количество заявок - более 4600, что свидетельствует о высокой конкуренции и значительном вкладе специалистов в развитие атомной промышленности.

В командной номинации «Цифровое решение» лучшим признан проект «Единая цифровая экосистема энергосбыта в новых регионах РФ».

Победители от «Росатом Энергосбыт»:

Денис Цветков, заместитель генерального директора по техническому развитию;

Илья Зотов, начальник отдела по развитию проектов, методологии ПСР и СМК;

Дмитрий Матросов, директор департамента разработки цифровых решений.

В номинации «Внутренний контроль: аудит, бухгалтерский учёт и экспортный контроль» «золото» взяла Елена Белякова, главный эксперт бухгалтерии компании «Единый закупщик».

«Поздравляю наших коллег с победой! Их достижения - пример целеустремлённости, профессионализма и преданности делу. Проект «Единая цифровая экосистема» яркий пример того, как инновации помогают решать стратегические задачи компании в новых регионах. А высокий результат в сфере внутреннего контроля подтверждает, что надёжность и точность -наши неизменные стандарты», - поздравил генеральный директор АО «Росатом Энергосбыт» Алексей Горчаков.