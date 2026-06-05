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НовостиПроисшествия5 июня 2026 11:15

В Конаковском округе жилой дом сгорел дотла из-за неисправной проводкивидео

Накануне вечером в товариществе «Лазурное» дотла сгорела жилая дача, пламя могло перекинуться на другие постройки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Место ЧП. Фото: МЧС Тверской области.

Место ЧП. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарные в Конаковском муниципальном округе предотвратили крупный пожар в дачном кооперативе. Накануне вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на территории СНТ «Лазурное».

Пожарные четырех частей спасли соседние дома при пожаре в конаковском СНТ

Видео: МЧС Тверской области.

К месту происшествия незамедлительно прибыли отделения 15-й, 29-й, 84-й и специализированной пожарно-спасательных частей регионального МЧС. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь и не допустить перехода пламени на соседние строения.

Горевшее деревянное здание уничтожено огнем полностью, пострадавших в результате происшествия нет. Дознаватели ведомства провели осмотр места ЧП и предварительно установили, что причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования.