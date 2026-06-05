Житель Фировского округа избежал судимости за неуплату алиментов дочери

Ранее за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка мужчина привлекался к административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Фировском округе прекратил уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в неоднократной неуплате алиментов.

Ранее не судимый мужчина, обязанный платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, но продолжал игнорировать обязательства. В результате его долг превысил 142 тысячи рублей.

После того как прокуратура направила уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ в суд, подсудимый полностью выплатил долг. С учетом согласия потерпевшей, подсудимого и государственного обвинителя уголовное дело было официально прекращено.